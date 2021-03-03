МИД РФ И МИД АБХАЗИИ ПОДПИСАЛИ ПЛАН КОНСУЛЬТАЦИЙ МЕЖДУ ВЕДОМСТВАМ НА 2021-2022 ГГ
Сухум. 3 марти 2021. Абхазия-Информ. В Москве состоялась рабочая встреча министров иностранных дел Республики Абхазия и Российской Федерации Даура Кове и Сергея Лаврова, в рамках которой был подписан план консультаций между Министерством иностранных дел Республики Абхазия и Министерством иностранных дел Российской Федерации на 2021-2022 гг. Об этом сообщает пресс-служба МИД Абхазии.
Состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки дня. Главы внешнеполитических ведомств предметно обсудили текущее состояние абхазо-российских межгосударственных отношений, а также перспективы их развития на ближайшее будущее.
В ходе встречи Сергей Лавров отметил, что подписанный план консультаций позволит эффективно и результативно взаимодействовать, дополняя те связи, которые сложились между министерствами Российской Федерации и Республики Абхазия.
В свою очередь Даур Кове выразил надежду на то, что данная встреча придаст дополнительный импульс укреплению стратегического абхазо-российского межгосударственного партнёрства.
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