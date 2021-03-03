В ЦЕНТРАЛЬНОМ ВЫСТАВОЧНОМ ЗАЛЕ ОТКРЫТА ВЫСТАВКА «ЖЕНСКИЙ ПОРТРЕТ»

«Женский портрет» -это посвящение всем женщинам в преддверии весны, которая символизирует красоту и начало жизни. В рамках выставки мы объединили в одном пространстве произведения из Государственной картинной галереи и работы современных художников», - пишет на своей странице в Фейсбуке куратор выставки, экс-министр культуры Эльвира Арсалия. Среди портретов она отметила и работу Александра Чачба-Шервашидзе (1867-1968) «Женщина в красной шляпе», нарисованную цветными карандашами на бумаге 1920 года ХХ столетия.

В зале есть интерактивная зона, где каждая посетительница может сделать свой портрет на память.

Экспозиция открыта до 25 марта.