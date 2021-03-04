ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ УБИЙСТВА В ГАГРЕ
Новости Четверг, 04 марта 2021 12:41
Сухум. 4 марта 2021. Абхазия-Информ.Прокуратура Гагрского района возбудила уголовное дело по факту умышленного убийства Ахры Владимировича Гезердава, 1974 года рождения, имевшего место 3 марта в 05:30 час во дворе Центральной районной больницы.
В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление лиц, совершивших данное преступление.
Об этом сообщает сайт https://www.genproc-abh.ru/