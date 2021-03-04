«Школа РОСАТОМА» ОТКРЫЛА В ШКОЛАХ АБХАЗИИ ТРИ «АТОМКЛАССА»

Сухум. 4 марта 2021. Абхазия-Информ. Во 2-ой сухумской школе имени А. Пушкина госкорпорацией «Росатом» открыт «Атомкласс» с физико-математическим уклоном. Об этом сообщает сайт sukhumcity.info

Глава Администрации г. Сухум Беслан Эшба выразил благодарность генеральному директору Госкорпорации по атомной энергии «Росатом» Алексею Лихачёву и первому заместителю генерального директора АО «Концерн Росэнергоатом» Джумберу Ткебучава, организаторам масштабной инициативы Госкорпорации «Росатом» за реализацию проекта «Школа Росатома» в рамках программы «Атомклассы».

«Подобного рода инициативы способствуют поддержке проектной и исследовательской деятельности учащихся, позволяют и преподавателям, и детям проявить себя в приобретении новых знаний и навыков, расширяют инструментарий современного учителя, а ученикам прививают необходимые ценности, такие как работа в команде, эффективность, ответственность за результат, стремление быть на шаг впереди», - говорится в письме Беслана Эшба на имя гендиректора Госкорпорации «Росатом».

По проекту «Школа Росатома» в Абхазии создано три «Атомкласса», один в Сухуме, два в Пицунде.



