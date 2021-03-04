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Абхазия Информ

ПОСОЛ АБХАЗИИ В СИРИИ ВСТРЕТИЛСЯ С ГЕНСЕКОМ ИРАНО-СИРИЙСКОЙ ТПП

Новости Четверг, 04 марта 2021 16:34
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ПОСОЛ АБХАЗИИ В СИРИИ ВСТРЕТИЛСЯ С ГЕНСЕКОМ ИРАНО-СИРИЙСКОЙ ТПП

Сухум. 4 марта 2021. Абхазия-Информ. Чрезвычайный и Полномочный Посол Абхазии в Сирийской Арабской Республике Баграт Хутаба провёл встречу с Генеральным секретарем Совместной Ирано-Сирийской торговой палаты Асгаром Мирзай. Об этом сообщает сайт МИД РА. 

В ходе беседы стороны обменялись мнениями в области развития торгово-экономических связей между двумя странами.

Глава дипломатического ведомства Абхазии Баграт Хутаба выразил своё уверение в укреплении братских и дружеских связей между двумя государствами.

В свою очередь Асгар Мирзай подчеркнул, что данная встреча имеет большое значение как для Ирана, так и для Абхазии и выразил готовность в оказании содействия в укреплении двусторонних связей между бизнес сообществом Ирана и Республикой Абхазия.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Четверг, 04 марта 2021 16:39
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