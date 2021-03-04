 

В мире

БОЛЬШИНСТВО РОССИЙСКИХ ТУРИСТОВ РАССЧИТЫВАЕТ НА ПОЛНОЕ ОТКРЫТИЕ ГРАНИЦ В 2021 ГОДУ
февраля 24 2021

БОЛЬШИНСТВО РОССИЙСКИХ ТУРИСТОВ РАССЧИТЫВАЕТ НА ПОЛНОЕ ОТКРЫТИЕ ГРАНИЦ В 2021 ГОДУ

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Больше половины российских путешественников (60%) рассчитывают на полное открытие границ в…
ПРИ ДОХОДЕ ДО 5 ТЫСЯЧ ЮАНЕЙ ГРАЖДАНЕ КИТАЯ НЕ БУДУТ ПЛАТИТЬ ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ
февраля 22 2021
ПРИ ДОХОДЕ ДО 5 ТЫСЯЧ ЮАНЕЙ ГРАЖДАНЕ КИТАЯ НЕ БУДУТ ПЛАТИТЬ ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ
МОСКВА И КАИР ДОГОВОРИЛИСЬ О ЗАПУСКЕ ЧАРТЕРОВ НА КУРОРТЫ
февраля 19 2021
МОСКВА И КАИР ДОГОВОРИЛИСЬ О ЗАПУСКЕ ЧАРТЕРОВ НА КУРОРТЫ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Март 2017 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ЛИГА ДРУЗЕЙ АБХАЗИИ И МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ ИСЛАМСКОГО БИЗНЕСА ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Новости Четверг, 04 марта 2021 17:07
Оцените материал
(0 голосов)
ЛИГА ДРУЗЕЙ АБХАЗИИ И МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ ИСЛАМСКОГО БИЗНЕСА ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Сухум. 4 марта 2021. Абхазия-Информ. 3 марта в Стамбуле Лига  Друзей  Абхазии и Международная Ассоциация Исламского Бизнеса подписали соглашение о сотрудничестве.

Свои подписи под документом поставили руководители организаций Астамур Логуа и Марат Кабаев. Соглашение предусматривает сотрудничество в культурной, экономической и образовательной сферах.

«Подобное соглашение открывает большие возможности для нашей страны, ведь Международная Ассоциация Исламского Бизнеса сегодня – это объединение 20 стран и 40 регионов», - уточнил Абхазия-Информ депутат парламента РА Астамур Логуа.

Договорённости между организациями достигнуты при посредничестве Представителей абхазской диаспоры, в лице Джанката Айтек, Федерации Культурных центров «Абхазфед» в лице Атанура Акусба, Политической Партии Ватан и ее председателя Догу Перинчека.

«ЛигадрузейАбхазии» создана в октябре 2018 года во время торжеств, посвященных 25-летию независимости Абхазии, по инициативе депутатов парламента Абхазии. Эту идею поддержала тогда делегация российских депутатов  во главе с Константином Затулиным.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Четверг, 04 марта 2021 17:38

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ПОСОЛ АБХАЗИИ В СИРИИ ВСТРЕТИЛСЯ С ГЕНСЕКОМ ИРАНО-СИРИЙСКОЙ ТПП
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.