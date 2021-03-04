Сухум. 4 марта 2021. Абхазия-Информ. 3 марта в Стамбуле Лига Друзей Абхазии и Международная Ассоциация Исламского Бизнеса подписали соглашение о сотрудничестве.

Свои подписи под документом поставили руководители организаций Астамур Логуа и Марат Кабаев. Соглашение предусматривает сотрудничество в культурной, экономической и образовательной сферах.

«Подобное соглашение открывает большие возможности для нашей страны, ведь Международная Ассоциация Исламского Бизнеса сегодня – это объединение 20 стран и 40 регионов», - уточнил Абхазия-Информ депутат парламента РА Астамур Логуа.

Договорённости между организациями достигнуты при посредничестве Представителей абхазской диаспоры, в лице Джанката Айтек, Федерации Культурных центров «Абхазфед» в лице Атанура Акусба, Политической Партии Ватан и ее председателя Догу Перинчека.

«ЛигадрузейАбхазии» создана в октябре 2018 года во время торжеств, посвященных 25-летию независимости Абхазии, по инициативе депутатов парламента Абхазии. Эту идею поддержала тогда делегация российских депутатов во главе с Константином Затулиным.