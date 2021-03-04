ЗА СУТКИ ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 23 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 4 марта 2021. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 175 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 23 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 34 человека, у 20 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 8 человек, состояние здоровья 17 пациентов – средней степени тяжести.

В Гудаутском госпитале скончалась пациентка 1968 года рождения. Основной диагноз новая коронавирусная инфекция, также у нее была выявлена двусторонняя полисегментарная пневмония. Женщина умерла 3 марта.

В Сухумской инфекционной больнице 14 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчырской ЦРБ - 5, в Ткуарчалской ЦРБ - 3, в Гагрской ЦРБ - 10.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 12931 человек. Зарегистрировано 203 летальных случая. Выздоровели 12390 человек.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.