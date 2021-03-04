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Абхазия Информ

ЖИТЕЛЯМ ПОСЕЛКА ЦАНДРИПШ БЕСПЛАТНО ВЫДАДУТ ЛОВУШКИ ДЛЯ МРАМОРНОГО КЛОПА

Новости Четверг, 04 марта 2021 19:34
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ЖИТЕЛЯМ ПОСЕЛКА ЦАНДРИПШ БЕСПЛАТНО ВЫДАДУТ ЛОВУШКИ ДЛЯ МРАМОРНОГО КЛОПА

Сухум. 4 марта 2021. Абхазия-Информ. В связи с возможным нашествием мраморного клопа жителям Цандрыпша в Гагрском районе с 20 марта администрация поселка будет бесплатно раздавать ловушки и химикаты для уничтожения вредителя.

“Во время первой волны нашествия клопов селам выделили большое количество химикатов и ловушек от мраморного клопа, но, к сожалению, надвигается вторая, возможно даже третья волна. Поэтому каждый житель посёлка может обратиться в администрацию поселка, при этом необходимо иметь с собой пяти или десятиграммовый шприц, перчатки и защитную маску”, - говорится в сообщении администрации поселка.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Четверг, 04 марта 2021 19:42

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