ЖИТЕЛЯМ ПОСЕЛКА ЦАНДРИПШ БЕСПЛАТНО ВЫДАДУТ ЛОВУШКИ ДЛЯ МРАМОРНОГО КЛОПА
Сухум. 4 марта 2021. Абхазия-Информ. В связи с возможным нашествием мраморного клопа жителям Цандрыпша в Гагрском районе с 20 марта администрация поселка будет бесплатно раздавать ловушки и химикаты для уничтожения вредителя.
“Во время первой волны нашествия клопов селам выделили большое количество химикатов и ловушек от мраморного клопа, но, к сожалению, надвигается вторая, возможно даже третья волна. Поэтому каждый житель посёлка может обратиться в администрацию поселка, при этом необходимо иметь с собой пяти или десятиграммовый шприц, перчатки и защитную маску”, - говорится в сообщении администрации поселка.
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