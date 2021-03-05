 

В мире

БОЛЬШИНСТВО РОССИЙСКИХ ТУРИСТОВ РАССЧИТЫВАЕТ НА ПОЛНОЕ ОТКРЫТИЕ ГРАНИЦ В 2021 ГОДУ
февраля 24 2021

БОЛЬШИНСТВО РОССИЙСКИХ ТУРИСТОВ РАССЧИТЫВАЕТ НА ПОЛНОЕ ОТКРЫТИЕ ГРАНИЦ В 2021 ГОДУ

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Больше половины российских путешественников (60%) рассчитывают на полное открытие границ в…
ПРИ ДОХОДЕ ДО 5 ТЫСЯЧ ЮАНЕЙ ГРАЖДАНЕ КИТАЯ НЕ БУДУТ ПЛАТИТЬ ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ
февраля 22 2021
ПРИ ДОХОДЕ ДО 5 ТЫСЯЧ ЮАНЕЙ ГРАЖДАНЕ КИТАЯ НЕ БУДУТ ПЛАТИТЬ ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ
МОСКВА И КАИР ДОГОВОРИЛИСЬ О ЗАПУСКЕ ЧАРТЕРОВ НА КУРОРТЫ
февраля 19 2021
МОСКВА И КАИР ДОГОВОРИЛИСЬ О ЗАПУСКЕ ЧАРТЕРОВ НА КУРОРТЫ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Август 2015 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

8 МАРТА У ДРАМТЕАТРА ПРОЙДЕТ ФОТОВЫСТАВКА ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

Новости Пятница, 05 марта 2021 16:31
Оцените материал
(0 голосов)
8 МАРТА У ДРАМТЕАТРА ПРОЙДЕТ ФОТОВЫСТАВКА ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

Сухум. 5 марта 2021. Абхазия-Информ. В Международный женский день, на набережной Махаджиров, на открытом воздухе, на площади у Драмтеатра, будет проведена выставка фотографий женщин, оставивших глубокий след в истории Абхазии. Организует выставку Комитет по вопросам молодежи и спорта Администрации г. Сухум.

Идея проекта организаторов акции заключается в том, чтобы показать и рассказать молодым людям непростом, но значимом жизненном пути этих женщин в истории Абхазии.

Выставка будет открыта для посетителей 08.03.2021г. с 12:00ч.

В случае плохой погоды, мероприятие переносится.

Прочитано 3 раз

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « БАНК АБХАЗИИ ВЫПУСТИЛ В ОБРАЩЕНИЕ СЕРИЮ МОНЕТ «ФЛОРА АБХАЗИИ» ПРЕСС-СЛУЖБА ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ: «ГОЛОСЛОВНЫЕ ОБВИНЕНИЯ В АДРЕС ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА О ПРЕДАТЕЛЬСТВЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ, И ЕСТЬ «ПЕРЕХОД КРАСНОЙ ЛИНИИ» »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.