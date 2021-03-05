8 МАРТА У ДРАМТЕАТРА ПРОЙДЕТ ФОТОВЫСТАВКА ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ
Сухум. 5 марта 2021. Абхазия-Информ. В Международный женский день, на набережной Махаджиров, на открытом воздухе, на площади у Драмтеатра, будет проведена выставка фотографий женщин, оставивших глубокий след в истории Абхазии. Организует выставку Комитет по вопросам молодежи и спорта Администрации г. Сухум.
Идея проекта организаторов акции заключается в том, чтобы показать и рассказать молодым людям непростом, но значимом жизненном пути этих женщин в истории Абхазии.
Выставка будет открыта для посетителей 08.03.2021г. с 12:00ч.
В случае плохой погоды, мероприятие переносится.
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