ПРЕСС-СЛУЖБА ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ: «ГОЛОСЛОВНЫЕ ОБВИНЕНИЯ В АДРЕС ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА О ПРЕДАТЕЛЬСТВЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ, И ЕСТЬ «ПЕРЕХОД КРАСНОЙ ЛИНИИ»

Сухум. 5 марта 2021. Абхазия-Информ. 2 марта 2021 года Абхазское народное движение распространило заявление, в котором содержатся оскорбительные обвинения в адрес Главы государства о сдаче им национальных интересов. Общественность уже информирована об обстоятельствах поездки гражданина Б. Квирая в Грузию ( о них он сам ветеран детально рассказал в интервью АГТРК). Мы считаем необходимым отреагировать на ту часть заявления, в котором АНД заявило что, «господин Бжания перешёл красную линию, которая лишает его морального права обладать полномочиями, прописанными в статье 53 Конституции Республики Абхазия».

Распространение подобного рода заявлений, в которых содержатся голословные обвинения в адрес Главы государства о предательстве национальных интересов, и есть «переход красной линии». Законное и моральное право руководить страной, в соответствии с Конституцией определять внутреннюю и внешнюю политику государства Аслану Бжания доверил многонациональный народ Абхазии путем волеизъявления на демократических выборах. Если руководители АНД ссылаются на Конституцию, то должны знать, что 63 статья Основного закона страны гласит- « … Честь и достоинство Президента охраняются законом».

Уверены, что подобного рода оскорбления и необоснованные обвинения в адрес Главы государства получат соответствующую правовую оценку со стороны Генеральной прокуратуры.