ИЗЪЯТО ОРУЖИЕ И БОЕПРИПАСЫ
Сухум. 5 марта 2021. Абхазия-Информ. Сотрудниками ЦСН СГБ РА, СОБР и УУР МВД РА в ходе реализации оперативной информации изъято огнестрельное оружие и боеприпасы.. Сообщает https://www.mvdra.org/press/11887/
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий 4 марта текущего года в с. Гумиста Сухумского района по месту жительства гражданина Авидзба Ахрика Руслановича 1986 г.р. сотрудниками правоохранительных органов обнаружены патроны различного калибра и образца, укомплектованные в заводскую тару и упаковки, а так же россыпью, ручные противотанковые гранатометы, ручные пулеметы и пулеметные короба с лентами, снаряженными патронами, стволы огнестрельного автоматического оружия российского и иностранного производства, пистолеты, а так же специальное снаряжение и радиопередающие устройства.
Последнее от Super User
- ПРЕСС-СЛУЖБА ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ: «ГОЛОСЛОВНЫЕ ОБВИНЕНИЯ В АДРЕС ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА О ПРЕДАТЕЛЬСТВЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ, И ЕСТЬ «ПЕРЕХОД КРАСНОЙ ЛИНИИ»
- 8 МАРТА У ДРАМТЕАТРА ПРОЙДЕТ ФОТОВЫСТАВКА ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ
- БАНК АБХАЗИИ ВЫПУСТИЛ В ОБРАЩЕНИЕ СЕРИЮ МОНЕТ «ФЛОРА АБХАЗИИ»
- ЖИТЕЛЯМ ПОСЕЛКА ЦАНДРИПШ БЕСПЛАТНО ВЫДАДУТ ЛОВУШКИ ДЛЯ МРАМОРНОГО КЛОПА
- ЗА СУТКИ ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 23 ЧЕЛОВЕК