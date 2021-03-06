ПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СУХУМА ОРГАНИЗОВАЛО МЕРОПРИЯТИЕ, ПРИУРОЧЕННОЕ К 8 МАРТА

Из-за санитарно-эпидемиологической обстановки собрать вместе всех учителей столицы и персонально поздравить каждого с 8 марта не представилось возможным, но в Управлении образования сумели не обойти вниманием и не оставить их без добрых пожеланий. Во 2-ую школу пригласили руководителей школ, детских садов, чтобы вручить поздравительный адрес коллективам – женской части преподавательского состава образовательных учреждений Сухума.

«Какие все красивые, милые, нежные! – раздавая теплые комплименты, зашла в актовый зал начальник Управления образования Астанда Таркил.

«От всего сердца поздравляю вас с весенним праздником – международным женским днем. С вами связаны вечные ценности – тепло семейного очага, детский смех, нежность и забота. Все, к чему прикасается женщина, несет особый отпечаток любви, счастья, доброты. Как и природа, вы дарите жизнь, и несете в себе созидательную силу. Вы вдохновляете на новые свершения, творческий труд. Вы окружаете близких людей вниманием, и, несмотря на многочисленные заботы, связанные с работой и семьей, дарите им покой и счастье. Ради вас, во имя вашего счастья и любви, совершаются великие деяния и повседневные дела. Позвольте поблагодарить вас за красоту, душевную чуткость, мудрость и терпение, умных и талантливых детей. Пусть там, где вы появляетесь, расцветают улыбки и слышатся комплементы. Пусть осуществляются все ваши мечты, а в душе царит весна. Спасибо вам за вклад в наше общее дело», - сказала Таркил.

Поздравить женщин с наступающим весенним праздником пришли также заместители главы Администрации Сухума Автандил Сурманидзе, Астамур Ашуба и Леон Кварчия.

Астамур Ашуба зачитал поздравительный адрес от главы Администрации Сухума Беслана Эшба.

«Беслан Федорович хотел лично поздравить вас с наступающим праздником, но не смог быть по ряду причин. Зачитаю его поздравление: «Милые женщины, дорогие педагоги! От всей души поздравляю вас с прекрасным весенним праздником – Международным женским днем. С вами связано все самое хорошее и светлое. Во все времена вы - воплощение безграничной теплоты, любви и нежности. Вы обладаете уникальным талантом дарить близким радость и внимание. Несмотря на ответственность и большую занятость, создаете домашний уют, воспитываете детей и внуков. Вы храните домашний очаг и делаете этот мир прекраснее, добрее. Вы обладаете удивительной способностью совмещать домашние заботы с профессиональной деятельностью. Спасибо вам за огромный труд обучения и воспитания. За умение эффективно решать самые сложные задачи, которые ставит перед нами жизнь. Спасибо вам за талант, творчество, терпение, мудрость, любовь к детям. Сухумские учителя – самые лучшие учителя на свете!», - прочел поздравление мэра Ашуба. Поздравительные адреса и красочные букеты цветов вручили представителям 13 детских садов, 15 школ, а также направили во вспомогательную и заочную школы, в центр детского творчества столицы. Педагоги в свою очередь поблагодарили организаторов мероприятия, а директор 6-ой школы Лолита Кация призналась, что 8 марта - ее любимый праздник.

«В душе остаемся детьми, мои любимые праздники Новый год и 8 марта. Спасибо за поздравление. Будет хорошее настроение, чтобы ещё лучше работать», - с улыбкой сказала Кация. Директор детского сада «Амра» Тамара Скидина заметила, что труд педагогов настолько емкий и большой, что должен быть всегда оценен государством.

«Самое главное всем здоровья. Благодарность всем за поздравление», - сказала она.

После завершения праздничной церемонии, присутствующие сделали совместное фото на память и всех педагогов пригласили на сладкий фуршет.

Об этом сообщает сайт администрации столицы.