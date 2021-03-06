НА РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЙ ГРАНИЦЕ ПРЕСЕЧЕН НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ КРУПНЫХ ПАРТИЙ ЦВЕТОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
Сухум. 6 марта 2021. Абхазия-информ. Более 2 тонн мимозы без документов выявлены в ходе таможенного контроля.
В связи с резким ростом ввоза акации серебристой (мимозы) из Абхазии в Россию накануне праздника возросло и количество нарушений таможенного законодательства. Практически ежедневно физлица пытаются провезти мимозу через таможенную границу в коммерческих целях без сопроводительных документов.
На автомобильной составляющей таможенного поста МАПП Адлер Краснодарской таможни были пресечены две попытки незаконного перемещения через границу цветочной продукции – мимозы.
В автомобиле марки ФОЛЬКСВАГЕН ТРАНСПОРТЕР, прибывшем в пункт пропуска со стороны Абхазии, по результатам таможенного осмотра с использованием мобильного инспекционно-досмотрового комплекса и таможенного досмотра в салоне были обнаружены 11 пакетов акации серебристой (мимозы) общим весом 157,85 кг. Необходимые товаросопроводительные, коммерческие или разрешительные документы на товар у водителя отсутствовали. Житель Абхазии пояснил, что вез мимозу с целью реализовать в Сочи, о порядке оформления сельскохозяйственной продукции, перевозимой для коммерческих целей, ему не было известно.
В другом автомобиле ВАЗ 21060 таможенники обнаружили более 60 кг мимозы, перемещаемой без документов. Товар перевозился в целях реализации в России.
В минувшие выходные были пресечены еще три попытки незаконного ввоза цветов. В легковых автомобилях, прибывших из Абхазии, было обнаружено более 242 кг мимозы без каких либо документов.
По данным фактам возбуждены дела об административных правонарушениях по ст.16.3 КоАП России (несоблюдение установленных запретов и (или) ограничений). Нарушителям грозят административные штрафы, товар подлежит возврату на территорию Абхазии.
Всего с начала «мимозового сезона» в этом году возбуждено 23 дела об АП. Пресечен незаконный ввоз более 2,2 тонны цветочной продукции. За аналогичный период 2020 г было возбуждено 18 дел об АП, пресечен ввоз более 3 тонн цветочной продукции.
На сегодняшний день из Республики Абхазия в Россию ввезено порядка 220 тонн мимозы, ожидается ввоз до 270 тонн (в 2020 году за весь сезон была ввезена 151 тонна мимозы).
Об этом сообщает сайт сочинской таможни.
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