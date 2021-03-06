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Абхазия Информ

В РОССИЮ МАССОВО ВЕЗУТ МИМОЗУ

Новости Суббота, 06 марта 2021 16:34
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В РОССИЮ МАССОВО ВЕЗУТ МИМОЗУ

Сухум. 6 марта 2021. Абхазия-Информ. Из Республики Абхазия в Россию импортировано рекордные порядка 190 тонн цветов. В преддверии главного женского праздника – 8 марта – начался массовый ввоз акации серебристой или мимозы.

«Золотые букеты» из Абхазии везут во все регионы страны как коммерческими партиями, так и небольшими букетами для личных целей. Первые партии цветов мимозы из-за теплой погоды стали ввозить в Россию из Абхазии в этом сезоне раньше обычного, уже в первых числах февраля. Обычно цветочную продукцию ввозят с середины февраля. Из-за похолодания и дождей на неделю поставки мимозы были приостановлены.

На сегодняшний день цветочная продукция ввозится по мере сбора урожая. Участниками ВЭД поданы декларации на товары, в соответствии с которыми планируется осуществить ввоз до 265 тонн мимозы, что более чем на 50% больше, чем в прошлом году (в 2020 г. было оформлено более 151 тонны мимозы, в 2019 г. – 150 тонн, в 2018 г. – 100 тонн). В настоящее время осуществлен таможенный контроль более 150 грузовых транспортных средств с цветочным товаром, фактически ввезено 187 тонн 380 кг мимозы. Общее количество ввезенных цветов будет зависеть от погодных условий. Поставки мимозы будут осуществляться до 6 марта. Цветки мимозы являются скоропортящимся товаром, требуют особых условий хранения и перевозки.

Для транспортировки хрупкие цветы мимозы упаковываются герметично, перевозятся в условиях поддержания определенного температурного режима во избежание пересыхания и порчи. Цветочный груз проходит все необходимые таможенные операции ускоренно, в приоритетном порядке.

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