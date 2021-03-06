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Абхазия Информ

НА ТЕРРИТОРИИ АБХАЗИИ ПРОДОЛЖАЮТ ДЕЙСТВОВАТЬ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Новости Суббота, 06 марта 2021 18:09
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НА ТЕРРИТОРИИ АБХАЗИИ ПРОДОЛЖАЮТ ДЕЙСТВОВАТЬ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Сухум. 6 марта 2021. Абхазия-Информ. РУП "Черноморэнерго" сообщает: в связи с тем, что ремонтные работы, проводимые на территории Российской Федерации на ВЛ-500 Кавкасиони, результатов не принесли, сегодня специалисты абхазские энергетики, а также руководство компании совершили инспекционный облёт участка ВЛ-500 Кавкасиони, проходящего по территории Абхазии. Визуальный осмотр повреждений на нём не выявил.

Напомним, что данная высоковольтная линия является одной из трёх, по которым осуществляется переток электроэнергии из Российской Федерации. Соответственно, до ввода в строй её в электросетях республики будут сохранятся временные ограничения.

О развитии ситуации с ремонтом линии, информация будет предоставляться своевременно.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Суббота, 06 марта 2021 18:15

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