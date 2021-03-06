ЗА СУТКИ ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 15 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 6 марта 2021. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 192 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 15 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 36 человек, у 22 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 8 человек, состояние здоровья 15 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 16 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчырской ЦРБ - 6, в Ткуарчалской ЦРБ - 3, в Гагрской ЦРБ - 10.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 12967 человек. Зарегистрировано 203 летальных случая. Выздоровели 12405 человек.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.