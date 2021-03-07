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Абхазия Информ

КС РУССКИХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ В АБХАЗИИ ПОЗДРАВИЛ СОТРУДНИЦ ГОСПИТАЛЯ МИНОБОРОНЫ РФ

Новости Воскресенье, 07 марта 2021 18:42
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КС РУССКИХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ В АБХАЗИИ ПОЗДРАВИЛ СОТРУДНИЦ ГОСПИТАЛЯ МИНОБОРОНЫ РФ

Сухум. 7 марта 2021 .Абхазия-Информ. Члены Координационного союза организаций русских соотечественников (КСОРС) Абхазии, объединяющего 19 общественных организаций республики, в канун Международного женского дня поздравили сотрудниц мобильного многофункционального военного госпиталя Минобороны РФ с 8 марта. Сообщает РИА Новости.

«Церемония поздравления прошла на территории санатория Айтар в Сухуме. Это было такое дружественное поздравление медикам-женщинам, которые помогли Абхазии в борьбе с коронавирусом. Низкий поклон им за это», — сказали в пресс-службе.

Члены КСОРС пожелали женщинам крепкого здоровья, любви, семейного благополучия, выдержки, терпения в профессиональном деле и вручили им цветы и подарки. В ближайшие дни военные медики в составе колонны военной техники совершат многокилометровый марш в пункт постоянной дислокации. В настоящее время сотрудники госпиталя проводят мероприятия по свертыванию пневмокаркасных сооружений и укладку медицинского оборудования.

Ранее сообщалось, что КСОРС провёл на территории дислоцирования военного госпиталя Минобороны России в Сухуме церемонию награждения всего личного состава за помощь в борьбе с коронавирусом.

Колонна Минобороны РФ прибыла в Абхазию 20 октября 2020 года для оказания медицинской помощи больным COVID-19. За это время российские военные медики вылечили около 500 жителей республики, заразившихся коронавирусом. Около четырех тысяч жителей Абхазии получили медпомощь от врачей МО РФ. В составе мобильного медицинского подразделения более 100 военнослужащих и более 30 единиц специальной военной техники. Госпиталь был оборудован аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ и анализаторами крови.

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