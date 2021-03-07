ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ БЫВШЕГО ПОМОЩНИКА ПРЕЗИДЕНТА РА АХРЫ АВИДЗБА

Сухум. 7 марта 2021. Абхазия-Информ. Генеральная прокуратура дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении в бывшего помощника президента Абхазии, участника ополчения ДНР, Героя ДНР Ахры Авидзба. Об этом сообщает Апсныпресс со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

Органами внутренних дел возбуждено уголовное дело в отношении Авидзба. По словам его адвоката Инги Габилая, Авидзба и еще пять человек - его друзей обвиняются в незаконном хранении оружия. Как сообщалось 5 марта на сайте МВД РА, в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий 4 марта текущего года в с. Гумиста Сухумского района по месту жительства гражданина Авидзба Ахрика Руслановича 1986 г.р. сотрудниками правоохранительных органов обнаружены патроны различного калибра и образца, укомплектованные в заводскую тару и упаковки, а так же россыпью, ручные противотанковые гранатометы, ручные пулеметы и пулеметные короба с лентами, снаряженными патронами, стволы огнестрельного автоматического оружия российского и иностранного производства, пистолеты, а так же специальное снаряжение и радиопередающие устройства.

Поскольку 7 марта в 21:00 истекают 72 часа с момента задержания Авидзба, сегодня суд должен вынести решение о мере пресечения в отношении него. Между тем родственники задержанного стоят у зданий МВД и СГБ, расположенных рядом, и ждут информации о его дальнейшей судьбе.