НА СОВЕЩАНИИ У ПРЕЗИДЕНТА ОБСУДИЛИ НАСУЩНЫЕ ВОПРОСЫ

Сухум. 7 марта 2021. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания после проведения медицинского обследования в России 7 марта вернулся в Абхазию. Сразу же по прибытии в Сухум глава государства провел совещание с руководством Кабинета министров.

Врио премьер-министра Владимир Делба доложил о ситуации с коронавирусом и о ходе подготовки к заседанию оперативного штаба, а также по вопросу консультаций с депутатами парламента по рассмотрению проекта госбюджета на 2021 год.

Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган доложила о ситуации, связанной с перебоями в электроснабжении, вызванными техническими проблемами на ВЛ «Кавкасиони». Перебои с подачей электроэнергии возникли 5 марта. 6 марта был проведен облёт абхазского участка ВЛ Кавкасиони руководством и техническими специалистами РУП «Черноморэнерго». Повреждения на абхазском участке не выявлено. Сегодня на грузинском участке ВЛ Кавкасиони неисправность была устранена и в настоящее время работы по восстановлению высоковольтной линии завершаются.

Об этом сообщает пресс-служба президента РА.