ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ АБХАЗИИ ИЗ РОССИИ ВОССТАНОВЛЕНО

Сухум. 7 марта 2021. Абхазия-Информ. Устранено повреждение на ВЛ-500 Кавкасиони. С 19:10 возобновлено энергоснабжение Абхазии по этой высоковольтной линии. Ограничения, связанные с повреждением сняты. Переток электроэнергии из Российской Федерации осуществляется в полном объёме.

Напомним, что подача электроэнергии по линии прекратилась 5 марта. Поиск причин на территории Российской Федерации результатов не дал. Все службы РУП "Черноморэнерго" были приведены в высшую степень готовности.

В субботу 6 марта специалисты РУП совершили облёт абхазского участка ВЛ-500 Кавкасиони. Повреждения на абхазском участке не выявлено.

Сегодня, 7 марта, на грузинском участке ВЛ Кавкасиони, было обнаружено место повреждения. Силами грузинских энергетиков неисправность была устранена. Энергоснабжение восстановленно.

Об этом сообщает пресс-служба РУП "Черноморэнерго".