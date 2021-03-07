ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ АБХАЗИИ ИЗ РОССИИ ВОССТАНОВЛЕНО
Сухум. 7 марта 2021. Абхазия-Информ. Устранено повреждение на ВЛ-500 Кавкасиони. С 19:10 возобновлено энергоснабжение Абхазии по этой высоковольтной линии. Ограничения, связанные с повреждением сняты. Переток электроэнергии из Российской Федерации осуществляется в полном объёме.
В субботу 6 марта специалисты РУП совершили облёт абхазского участка ВЛ-500 Кавкасиони. Повреждения на абхазском участке не выявлено.
Сегодня, 7 марта, на грузинском участке ВЛ Кавкасиони, было обнаружено место повреждения. Силами грузинских энергетиков неисправность была устранена. Энергоснабжение восстановленно.
Об этом сообщает пресс-служба РУП "Черноморэнерго".
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