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МАСТЕРОВОЙ ПРОФИ НАРАСХВАТ ВЕЗДЕ
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Абхазия Информ

АХРА АВИДЗБА ЗАКЛЮЧЁН ПОД СТРАЖУ СРОКОМ НА ОДИН МЕСЯЦ

Новости Воскресенье, 07 марта 2021 23:29
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АХРА АВИДЗБА ЗАКЛЮЧЁН ПОД СТРАЖУ СРОКОМ НА ОДИН МЕСЯЦ

Сухум. 7 марта 2021. Абхазия-Информ. Решением Сухумского городского суда, который проходил в здании СГБ, Ахра Авидзба взят под стражу сроком на один  месяц.

Органами внутренних дел возбуждено уголовное дело в отношении Авидзба.

А. Авидзба и еще пять человек - его друзей обвиняются в незаконном хранении оружия. Как сообщалось 5 марта на сайте МВД РА, в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий 4 марта текущего года в с. Гумиста Сухумского района по месту жительства гражданина Авидзба Ахрика Руслановича 1986 г.р. сотрудниками правоохранительных органов обнаружены патроны различного калибра и образца, укомплектованные в заводскую тару и упаковки, а так же россыпью, ручные противотанковые гранатометы, ручные пулеметы и пулеметные короба с лентами, снаряженными патронами, стволы огнестрельного автоматического оружия российского и иностранного производства, пистолеты, а так же специальное снаряжение и радиопередающие устройства.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Воскресенье, 07 марта 2021 23:31

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