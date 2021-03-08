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Абхазия Информ

ГЛАВА ГОСУДАРСТВА ПОЗДРАВИЛ ЖЕНЩИН С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ

Новости Понедельник, 08 марта 2021 18:40
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ГЛАВА ГОСУДАРСТВА ПОЗДРАВИЛ ЖЕНЩИН С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ

Сухум. 8 марта 2021.Абхазия - Информ. Президент Аслан Бжания поздравил женщин с Международным женским днем.

В поздравлении отмечается: «Дорогие женщины! Поздравляю Вас с самым красивым весенним праздником - Международным женским днем! В абхазском обществе во все времена женщина занимает особое почетное место, являясь олицетворением красоты, мудрости и добра. Об этом свидетельствуют наши древние легенды и сказания. На плечах наших хрупких женщин лежит забота о сохранении домашнего очага, уюта, воспитании детей и благополучия в семье. Природа наделила вас удивительной красотой, нежностью и неиссякаемым терпением. Дорогие наши матери, сестры, жены и дочери, спасибо вам за понимание и поддержку. Вы являетесь для нас самой надежной опорой. С особой теплотой хочу поздравить матерей, воспитавших бесстрашных защитников Отечества. Преклоняюсь перед вашим мужеством и терпением. Дорогие и любимые женщины, в день вашего замечательного праздника, хочу пожелать вам крепкого здоровья, счастья, семейной радости, мира и благополучия! С уважением, Аслан Бжания, Президент Республики Абхазия»

Прочитано 7 раз Последнее изменение Понедельник, 08 марта 2021 18:54

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