ПОСОЛЬСТВО РОССИИ В АБХАЗИИ ПРОКОММЕНТИРОВАЛО ЗАДЕРЖАНИЕ АХРЫ АВИДЗБА
Сухум. 9 марта 2021. Абхазия – Информ. «Считаем задержание А.Р.Авидзба исключительно внутренним делом Республики Абхазия, относящимся к компетенции ее правоохранительных и судебных органов", - говорится в комментарии опубликованном сегодня на странице Посольства РФ в РА в соцсети Фейсбук .
Посольство РФ в Абхазии выражает надежду на урегулирование данной ситуации в строгом соответствии с национальным законодательством, и призывает общественно-политические организации не вмешиваться в ее юридические аспекты ради сохранения стабильности и порядка в государстве», -
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