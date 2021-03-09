ПОСОЛЬСТВО РОССИИ В АБХАЗИИ ПРОКОММЕНТИРОВАЛО ЗАДЕРЖАНИЕ АХРЫ АВИДЗБА

Сухум. 9 марта 2021. Абхазия – Информ. «Считаем задержание А.Р.Авидзба исключительно внутренним делом Республики Абхазия, относящимся к компетенции ее правоохранительных и судебных органов", - говорится в комментарии опубликованном сегодня на странице Посольства РФ в РА в соцсети Фейсбук .

Посольство РФ в Абхазии выражает надежду на урегулирование данной ситуации в строгом соответствии с национальным законодательством, и призывает общественно-политические организации не вмешиваться в ее юридические аспекты ради сохранения стабильности и порядка в государстве», -