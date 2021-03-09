БОРОВШИЕСЯ С КОРОНАВИРУСОМ РОССИЙСКИЕ ВОЕННЫЕ МЕДИКИ ВЫЕХАЛИ ИЗ АБХАЗИИ

Сухум. 9 марта 2021. Абхазия – Информ. Военнослужащие мобильного многопрофильного госпиталя Минобороны России выполнили поставленные задачи по оказанию помощи населению Республики Абхазия в борьбе с новой коронавирусной инфекцией и приступили к совершению марша на штатной технике в Ставропольский край. Сообщает пресс-служба Южного военного округа https://structure.mil.ru/

Медицинским специалистам Южного военного округа (ЮВО) предстоит преодолеть около 800 километров до места постоянной дислокации. Безопасность дорожного движения колоны обеспечат экипажи военной автоинспекции ЮВО. В составе мобильного медицинского подразделения — более 100 военнослужащих и около 30 единиц военной техники.

Всего за период работы мобильного многопрофильного госпиталя с 20 октября 2020 года российские врачи в Абхазии приняли на лечение и консультацию более 3,7 тыс. жителей республики, из них амбулаторно — около 3,3 тыс. человек, и стационарно — более 450 человек для проведения комплекса лечебно-диагностических мероприятий.

Также в мобильных лабораториях полевого госпиталя было проведено свыше 18 тыс. различных клинических исследований, в том числе более 5,3 тыс. ПЦР-тестов, более 2 тыс. обзорных рентгенограмм грудной клетки. 1 марта текущего года из мобильного многопрофильного госпиталя Минобороны России выписали последних пациентов.