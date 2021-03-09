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Абхазия Информ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РАНЕЕ СОВЕРШЕННОМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

Новости Вторник, 09 марта 2021 16:49
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РАНЕЕ СОВЕРШЕННОМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

Сухум 9 марта 2021. Абхазия-Информ. По факту незаконного приобретения, хранения, перевозки и ношения огнестрельного оружия и боеприпасов, совершенные группой лиц по предварительному сговору, возбуждено уголовное дело в отношении шести граждан.

Авидзба Ахрик Русланович группой лиц по предварительному сговору с Гасановым Талехом Салман-Огла, Гуатижевым Асланом Руслановичем, Щербаковым Владимиром Павловичем, Культа Станиславом Олеговичем и Локтионовым Андреем Сергеевичем незаконно приобрели, не имея соответствующего разрешения, при неустановленных обстоятельствах в нарушении Закона РА «Об оружии» огнестрельное оружие и боеприпасы, которые в последующем незаконно перевозили и носили на территории Республики Абхазия, а так же хранили по месту проживания гражданина Авидзба в с. Гумиста Сухумского района до момента обнаружения и изъятия сотрудниками правоохранительных органов.

При обследования домовладения по данному адресу правоохранительными органами обнаружено и изъято огнестрельное оружие и боеприпасы различного образца и калибра, а так же обнаружено специальное снаряжение и радиопередающие устройства.

В результате исследования в экспертно-криминалистическом центре МВД Абхазии установлено, что изъятое огнестрельное оружие технически исправно и к производству выстрелов пригодно, а боеприпасы являются боевыми. А это патроны различного калибра и образца, укомплектованные в заводскую тару и упаковки, а так же россыпью, ручные противотанковые гранатометы, ручные пулеметы и пулеметные короба с лентами, снаряженными патронами, стволы огнестрельного автоматического оружия российского и иностранного производства, пистолеты со снаряженными к ним боеприпасами.

Оперативные мероприятия по изъятию незаконно хранимого оружия и задержанию подозреваемых лиц провели сотрудники ЦСН СГБ РА, СОБР и оперативные службы МВД Абхазии.

Авидзба, Лактионов, Гуатижев, Культа и Гасанов санкционированы к содержанию под стражей. Расследование проводит Следственное управление МВД Республики Абхазия.

Об этом сообщает сайт МВД РА.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Вторник, 09 марта 2021 16:52

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