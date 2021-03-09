ВЛАДИМИР ДЕЛБА ОБСУДИЛ С МЕДИКАМИ ДАЛЬНЕЙШИЕ МЕРЫ ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ ОТ КОРОНАВИРУСА

Сухум 9 марта 2021. Абхазия-Информ. Под председательством временно исполняющего обязанности премьер-министра Абхазии состоялось совещание с членами Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, на котором обсудили текущую эпидемиологическую обстановку и меры по её регулированию.

На встрече присутствовали министр здравоохранения Тамаз Цахнакия, главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик, руководитель Аппарата Кабинета Министров Давид Сангулия.

По словам Тамаза Цахнакия, в республике наблюдается отчетливый спад заболеваемости и нужно сохранить положительную динамику:

«По статистическим данным, идет спад заболеваемости, также снизилось и количество обращений граждан в медучреждения с симптоматикой ОРВИ и ОРЗ. Нагрузка на медперсонал стационаров страны стала равномерной. Нельзя допустить изменения этих показателей в худшую сторону».

По словам Людмилы Скорик, Координационный штаб считает необходимым продлить действующие ограничения:

«Мы рекомендуем продлить все ограничительные меры, которые действуют сейчас. Основная причина этому то, что в Абхазии не начался процесс вакцинации населения от коронавирусной инфекции. Необходимо сохранить хорошие, стабильные результаты, которые у нас видны с середины февраля до сегодняшнего дня».

По словам Скорик, на данном этапе снимать ограничения нельзя.

«Если мы также будем держать ситуацию под контролем, а население будет адекватно реагировать на наши ограничения и соблюдать их, то будут благоприятные условия для проведения вакцинации от коронавирусной инфекции», – отметила Скорик.

Владимир Делба согласился с медиками в том, что достигнутый результат важно сохранить:

«Мы выражаем признательность всем работникам здравоохранения за то, что путём тесного взаимодействия удалось достичь стабилизации обстановки. Как известно, важным методом борьбы с вирусом является общая вакцинация. К этому процессу мы должны тщательно подготовиться. Поэтому для продолжения этой работы считаю необходимым закрепить результат».

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 12989 человек. Зарегистрировано 203 летальных случая. Выздоровели 12405 человек.

На 9 марта в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 32 человека, у 19 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 6 человек, состояние здоровья 18 пациентов – средней степени тяжести.

Предложение о продлении ограничительных мер представят на рассмотрение Президенту Республики Абхазия в проекте соответствующего Распоряжения.

Подписанное Распоряжение будет опубликовано на официальном сайте Президента страны.

Об этом сообщает сайт Кабинета Министров.