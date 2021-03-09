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Абхазия Информ

ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА ПОДГОТОВЯТ СВОЮ РЕДАКЦИЮ КОНЦЕПЦИИ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ АБХАЗИИ

Новости Вторник, 09 марта 2021 17:19
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ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА ПОДГОТОВЯТ СВОЮ РЕДАКЦИЮ КОНЦЕПЦИИ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ АБХАЗИИ

Сухум 9 марта 2021. Абхазия-Информ. Сегодня в Парламенте прошла встреча депутатов с главой государства Асланом Бжания. Это уже пятая встреча Бжания в ранге президента с депутатским корпусом, сообщает Апсныпресс.

Длилась она более двух с половиной часов. Спикер Парламента Валерий Кварчия открывая встречу отметил, что ситуация в стране непростая.

«Начало этого года не радует. Политические и общественные организации и население задают волнующие их вопросы. Не могу сказать, что они безосновательны. Все они правомерны. Некоторые вопросы касаются не только президента, но и парламента и других структур. Мы вместе должны решать эти вопросы», – сказал Кварчия.

Депутаты задавали президенту вопросы по разным темам, в том числе по проблемам в энергетике, майнинге, работе правоохранительных структур, борьбе с коррупцией, пенсионном обеспечении граждан Абхазии, не получающих российские пенсии, концепции внешней политики Абхазии, грузино-абхазских отношениях и др. .

По итогам встречи президент Аслан Бжания предложил депутатам подготовить свою редакцию той части концепции, которая касается грузино-абхазских отношений. «Подготовьте письмо с вашей формулировкой, и она будет отображена в концепции. Если хотите убрать этот термин («многоуровневые переговоры» - ред. АП), мы уберем его, никаких проблем», – сказал Бжания.

Также президент сообщил, что высоковольтная линия «Ачгуара» будет отремонтирована, соответствующие договоренности уже достигнуты с российской стороной.

Аслан Бжания поручил заместителю руководителя Администрации президента Джансуху Нанба до конца недели подготовить предложения по возможности решения вопроса увеличения пенсий отдельным категориям пенсионеров, не получающих российскую пенсию.

Кроме того, глава государства подчеркнул, что это уже его пятая встреча с Парламентом, и он считает такие встречи полезными. Глава государства предложил сделать их традиционными, встречаться с депутатами раз в три месяца и привлекать к ним министров и других должностных лиц, чтобы предметно обсуждать отдельные вопросы.

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