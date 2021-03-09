НЕСМОТРЯ НА ПАНДЕМИЮ ОБЪЕМ ВЭД АБХАЗИИ СОСТАВИЛ БОЛЕЕ 26 МЛРД РУБЛЕЙ

По данным ГТК объем внешней торговли республики за 2020 год составил 26 млрд 555 млн руб. что в сравнении с 2019 годом больше на 565 млн руб., рост - на 2,2%.

Сухум. 9 марта 2021. Абхазия-Информ. В Государственном таможенном комитете Абхазии состоялась коллегия, на которой были подведены итоги 2020 года.

Импорт товаров в 2020 году уменьшился на 1,7% и составил 19 млрд 714 млн руб., экспорт вырос на 15,3% и составил 6 млрд 841,0 млн рублей».

В 2020 году в сравнении с 2019 годом Абхазии удалось существенно нарастить экспорт. Сумма прироста составила 906,0 млн руб. (15,3% роста). В структуре экспорта Абхазии превалирует алкогольная продукция – 47% от общего объема экспорта страны, что в стоимостном выражении составило 3 млрд 205 млн рублей.

Другими важными товарами, экспортируемыми за пределы республики, являются фрукты и орехи (цитрусы, хурма, фейхоа и пр.), доля которых в структуре экспорта за 2020 год составила 23%.

На рыбную продукцию в структуре экспорта пришлось 13% или 927 млн рублей в стоимости.

Объем товарооборота по импорту в 2020 году составил 19 млрд 714 млн рублей.

В сравнении с 2019 годом импорт сократился на 341 млн руб или на 1,7%.

Ограничительные меры, введенные в стране с марта 2020 года, значительно отразились на внешнеторговых операциях с мая месяца.

За 2020 год железнодорожным видом транспорта было перемещено грузов на сумму 3 млрд 516 млн рублей.

Импорт товаров по железнодорожному транспорту составил 3 млрд 516 млн рублей, что в сравнении с 2019 годом меньше на 680 млн рублей.

Плановые показатели ГТК на 2020 год выполнены на 91% (1 млрд 896 млн рублей). Невыполнение связано с введением ограничительных мер в стране в связи с пандемией коронавируса, что в большей степени отразилось на объеме импортируемых в республику товаров.

Сумма начислений по налогу на добавленную стоимость за 2020 год составила 853,2 млн руб., отклонение от плана - на 94,1 млн руб.

Данный показатель в сравнении с начислениями за предыдущий 2019 год сократился на 10,8 млн рублей.

Основными торговыми партнерами Абхазии явились РФ, Турция, Япония, Молдова, Италия, Китай.