ПРОДОЛЖАЮТСЯ РЕЙДОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ КРИПТО-ОБЪЕКТОВ

Сухум. 9 марта 2021. Абхазия-Информ. Министерство внутренних дел проводит ежедневный мониторинг, выявляя объекты по добыче криптовалют. МВД также осуществляет и контроль за ранее отключенными от энергосети майнинг-фермами. https://mvdra.org/

В ходе рейдовых мероприятий, сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Абхазии, совместно с личным составом городских управлений и районных отделов внутренних дел, специалистами РУП «Черноморэнерго» и представителями комиссий при Администрациях районов за прошедшую неделю выявили порядка 230 действующих аппаратов для извлечения криптовалют.

Отключено и отрезано от энергосети 8 объектов по добыче криптовалют. На шести ранее выявленных объектах оборудование демонтировано владельцами. Поадресно исследовано 186 объектов – это территории предприятий и частный сектор, на которых нарушений не выявлено.

Осуществлен демонтаж двух трансформаторов и отправка на ответственное хранение в РУП «Черноморэнерго» на ранее опечатанных объектах, которые в нарушении установленного запрета на деятельность по извлечению криптовалют повторно подключились к энергосети.