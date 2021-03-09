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Абхазия Информ

ЗА ДВА ДНЯ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 10 ЧЕЛОВЕК

Новости Вторник, 09 марта 2021 22:25
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ЗА ДВА ДНЯ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 10 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 9 марта 2021. Абхазия-Информ. За прошедшие два дня тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 184 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 10 из них.

На 9 марта в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 32 человека, у 19 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 6 человек, состояние здоровья 18 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 16 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчырской ЦРБ - 5, в Ткуарчалской ЦРБ - 3, в Гагрской ЦРБ - 11.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 12977 человек. Зарегистрировано 203 летальных случая. Выздоровели 12420 человек.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать

Прочитано 6 раз Последнее изменение Вторник, 09 марта 2021 22:29

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