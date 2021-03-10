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Абхазия Информ

14 МАРТА ЗАВЕРШИТСЯ РЕГИСТРАЦИЯ И ПОДАЧА ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В ВУЗЫ РФ

Новости Среда, 10 марта 2021 16:21
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14 МАРТА ЗАВЕРШИТСЯ РЕГИСТРАЦИЯ И ПОДАЧА ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В ВУЗЫ РФ

Сухум. 10 марта 2021. Абхазия-Информ. Представительство "Россотрудничества" в Абхазии сообщает, что 14 марта завершится процесс регистрации и подачи документов для участия в отборочной кампании 2021/2022 учебного года.

Продление процесса регистрации не планируется.

Приглашение принять участие в отборочных испытаниях получат кандидаты, выполнившие следующие требования:

1. Регистрация в информационной системе - edu.rs.gov.ru (https://education-in-russia.com/);

2. Заполнение раздела "Личные данные";

3. Выбор образовательной программы, согласно ПЛАНУ ПРИЕМА на 2021/22 учебный год и указание до 6 образовательных организаций;

4. Прикрепление ВСЕХ необходимые документов (копия паспорта, копия документа об образовании, копия подписанной Вами анкеты-заявления). Приносить анкету в представительство Россотрудничества для проставления подписи на данном этапе не требуется;

5. Направление заявки на проверку РЗУ через информационную систему - edu.rs.gov.ru (https://education-in-russia.com/);

6. Получение подтверждения по электронной почте о том, что Ваша заявка передана на проверку РЗУ.

Информация по заполнению анкеты-заявления (как заполнить, какие документы прикладывать) доступна по ссылке- https://abh.rs.gov.ru/ru/news/84742

Кандидаты, претендующие на обучение по программам магистратуры/аспирантуры/ординатуры - экзамены не сдают. Отбор таких кандидатов осуществляется исходя из среднего балла успеваемости по соответствующему документу об образовании.

О дате и времени проведения отборочных испытаний для претендентов на обучение по программам бакалавриата и специалитета мы сообщим дополнительно на наших информационных ресурсах.

Каждый кандидат, претендующий на обучение по программам бакалавриата и специалитета, проходит два вступительных испытания: русский язык и профильный предмет (для выбранной специальности).

Прочитано 7 раз Последнее изменение Среда, 10 марта 2021 16:23

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