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Абхазия Информ

В АБХАЗИИ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ БОЛЕЕ 13 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

Новости Среда, 10 марта 2021 18:57
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В АБХАЗИИ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ БОЛЕЕ 13 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

Сухум. 10 марта 2021. Абхазия-Информ. За прошедшие два дня тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 253 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 34 из них.

На 9 марта в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 37 человека, у 24 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 11 человек, состояние здоровья 24 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 13 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчырской ЦРБ - 6, в Ткуарчалской ЦРБ - 3, в Гагрской ЦРБ - 9.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 13011 человек. Зарегистрировано 203 летальных случая. Выздоровели 12410 человек.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Среда, 10 марта 2021 19:02

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