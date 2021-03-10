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Абхазия Информ

МИЛИЦИЯ ИЩЕТ ПРЕСТУПНИКОВ ПРИЧАСТНЫХ К ОГРАБЛЕНИЮ «АМРА-БАНКА»

Новости Среда, 10 марта 2021 19:42
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МИЛИЦИЯ ИЩЕТ ПРЕСТУПНИКОВ ПРИЧАСТНЫХ К ОГРАБЛЕНИЮ «АМРА-БАНКА»

Сухум. 10 марта 2021. Абхазия-Информ. 10 марта в 12.24 час. в дежурную часть УВД по г. Сухум поступило телефонное сообщение от службы охраны о нападении на дополнительный офис "Амра-Банка", расположенный на перекрестке улиц Ардзинба и Аидгылара.

Выездом оперативно-следственной группы установлено, что четверо лиц в масках совершили вооруженных нападение на отделение «Амра-Банка» в результате чего завладели денежными средствами. Между сотрудником охраны и нападавшими произошла перестрелка. После чего последние скрылись на автомобиле "Ford Galaxy" за г.н.з. А685ОО. Пострадавших в перестрелке нет.

Автомобиль злоумышленников обнаружен сотрудниками милиции горящим по ул. 4-й Армейский проезд возле дома 11. Оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к совершению данного преступления, продолжаются.

По данному факту собран соответствующий материал и направлен в следственный отдел УВД по г. Сухум для принятия процессуального решения.

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