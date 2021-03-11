 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

КАН ТАНИЯ: ГРУЗИЯ СЧИТАЕТ АБХАЗИЮ И ЮЖНУЮ ОСЕТИЮ СВОИМИ ТЕРРИТОРИЯМИ
марта 05 2021

КАН ТАНИЯ: ГРУЗИЯ СЧИТАЕТ АБХАЗИЮ И ЮЖНУЮ ОСЕТИЮ СВОИМИ ТЕРРИТОРИЯМИ

Мнение бывшего первого замминистра иностранных дел Абхазии о абхазо-грузинских отношениях.   "Принцип взаимности и взаимоотношения с Грузией…
МАСТЕРОВОЙ ПРОФИ НАРАСХВАТ ВЕЗДЕ
ноября 13 2020
МАСТЕРОВОЙ ПРОФИ НАРАСХВАТ ВЕЗДЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЮЗА СТУДЕНТОВ АБХАЗСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА СООБЩИЛ О ЗАПУСКЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «МОЛОДЕЖЬ – ЗА ОБЪЕДИНЕНИЕ»
октября 26 2020
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЮЗА СТУДЕНТОВ АБХАЗСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА СООБЩИЛ О ЗАПУСКЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «МОЛОДЕЖЬ – ЗА ОБЪЕДИНЕНИЕ»

В мире

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Октябрь 2015 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В ОЧАМЧЫРСКОМ РАЙОНЕ СНИЖЕНИЕ ЗАБОЛЕВШИХ COVID-19 И ОБРАЩЕНИЙ В МЕДУЧРЕЖДЕНИЕ

Новости Четверг, 11 марта 2021 10:57
Оцените материал
(0 голосов)
В ОЧАМЧЫРСКОМ РАЙОНЕ СНИЖЕНИЕ ЗАБОЛЕВШИХ COVID-19 И ОБРАЩЕНИЙ В МЕДУЧРЕЖДЕНИЕ

Сухум. 11 марта 2021. Абхазия-Информ. Более 300 человек прошли стационарное лечение от коронавирусной инфекции в Очамчырской районной больнице. В настоящее время в больнице находится 6 пациентов с диагнозом ковид.

10 марта в больнице побывал министр здравоохранения Тамаз Цахнакия. Ознакомился с работой медучреждения, где открыто отделение для коронавирусных больных и местной санитарно-эпидемиологической станции, сообщает сайт минздрава.

Главврач Очамчырской ЦРБ Мадонна Кишмария проинформировала главу Минздрава о том, что на данный момент на стационарном лечении в медучреждении находятся 6 человек. В целом в районе отмечается значительное снижение количества заболевших COVID-19 и обращений в медучреждение.

«За время открытия в нашей больнице отделения для коронавирусных пациентов, стационарное лечение прошли более 300 человек. И большая часть из них была с осложнениями болезни. При этом почти все без исключения получали бесплатную медикаментозную помощь», - отметила Мадонна Кишмария. По ее словам, было проведено свыше 4 тысяч исследований на выявление COVID-19. Из них половина подтверждённых случаев заражения.

Тамаз Цахнакия проверил ход ремонтных работ в Очамчырской СЭС. За счет средств, выделенных правительством Абхазии, здесь отремонтированы и подготовлены для размещения оборудования 8 комнат.

Главный врач СЭС Джони Чагава проинформировал министра о том, что до завершения всех ремонтных работ осталось немного - установить решетки на окнах и огородить здание забором, после чего, можно будет установить оборудование.

Речь о приобретённом министерством здравоохранения ПЦР-оборудовании стоимостью 11 миллионов 500 тысяч рублей, которое будет установлено в двух лабораториях в Очамчырском и Гагрском районах.

Дополнительные места для больных Covid -19 организованы в Сухумской инфекционной больнице, в Гагрской и Очамчырской ЦРБ с ноября 2020 года. (АИ)

Прочитано 3 раз

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « МИЛИЦИЯ ИЩЕТ ПРЕСТУПНИКОВ ПРИЧАСТНЫХ К ОГРАБЛЕНИЮ «АМРА-БАНКА»
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.