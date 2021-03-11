В ОЧАМЧЫРСКОМ РАЙОНЕ СНИЖЕНИЕ ЗАБОЛЕВШИХ COVID-19 И ОБРАЩЕНИЙ В МЕДУЧРЕЖДЕНИЕ

Сухум. 11 марта 2021. Абхазия-Информ. Более 300 человек прошли стационарное лечение от коронавирусной инфекции в Очамчырской районной больнице. В настоящее время в больнице находится 6 пациентов с диагнозом ковид.

10 марта в больнице побывал министр здравоохранения Тамаз Цахнакия. Ознакомился с работой медучреждения, где открыто отделение для коронавирусных больных и местной санитарно-эпидемиологической станции, сообщает сайт минздрава.

Главврач Очамчырской ЦРБ Мадонна Кишмария проинформировала главу Минздрава о том, что на данный момент на стационарном лечении в медучреждении находятся 6 человек. В целом в районе отмечается значительное снижение количества заболевших COVID-19 и обращений в медучреждение.

«За время открытия в нашей больнице отделения для коронавирусных пациентов, стационарное лечение прошли более 300 человек. И большая часть из них была с осложнениями болезни. При этом почти все без исключения получали бесплатную медикаментозную помощь», - отметила Мадонна Кишмария. По ее словам, было проведено свыше 4 тысяч исследований на выявление COVID-19. Из них половина подтверждённых случаев заражения.

Тамаз Цахнакия проверил ход ремонтных работ в Очамчырской СЭС. За счет средств, выделенных правительством Абхазии, здесь отремонтированы и подготовлены для размещения оборудования 8 комнат.

Главный врач СЭС Джони Чагава проинформировал министра о том, что до завершения всех ремонтных работ осталось немного - установить решетки на окнах и огородить здание забором, после чего, можно будет установить оборудование.

Речь о приобретённом министерством здравоохранения ПЦР-оборудовании стоимостью 11 миллионов 500 тысяч рублей, которое будет установлено в двух лабораториях в Очамчырском и Гагрском районах.

Дополнительные места для больных Covid -19 организованы в Сухумской инфекционной больнице, в Гагрской и Очамчырской ЦРБ с ноября 2020 года. (АИ)