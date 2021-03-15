В АБХАЗИИ ОТМЕЧАЮТ 28-Ю ГОДОВЩИНУ МАРТОВСКОГО НАСТУПЛЕНИЯ

В ночь с 15-го на 16 марта 1993 года абхазские соединения форсировали реку Гумиста и овладели стратегически важными высотами близ Сухума. Мотострелковые подразделения должны были форсировать несколько участков реки Гумиста и при поддержке с воздуха, и с моря, прорвав первый оборонительный рубеж противника, развить дальнейшее наступление по освобождению Сухума.

Сухум. 15 марта 2020. Абхазия-Информ. 15-16 марта в Абхазии отмечают 28-ую годовщину мартовской наступательной операции в Отечественной войне народа Абхазии 1992 – 1993 гг. Это одна из самых трагичных и скорбных дат в новейшей истории абхазского государства.

Однако операция не имела успеха. После кровопролитных боев 17 и 18 марта абхазские части вынуждены были отойти на исходные позиции.

Воины Абхазской армии, прошедшие боевой путь от начала до конца, признаются, что мартовское наступление за освобождение Сухума было самым тяжелым. В мартовских боях за столицу Абхазии погибло 222 бойца абхазской армии, несколько сотен человек получили ранения, а 23 человека пропали без вести.

Военные эксперты считаю, что несмотря на потери и трагические последствия, Мартовская операция сыграла серьезную подготовительную роль в успешном исполнении дальнейших военно-стратегических планов Вооруженных сил Абхазии. Во время боевых действий 15-16 марта был нанесен значительный ущерб грузинским оборонительным укреплениям.

В память о тех трагических событиях ежегодно по всей республике к мемориалам памяти и могилам павших возлагают цветы, зажигают свечи. В учебных заведениях организуют встречи с ветеранами, участниками мартовского наступления.

В преддверии очередной годовщины мартовской операции 14 марта Государственный музей В.Г. Ардзинба, департамент по делам молодежи и спорта Администрации г. Сухум и Сухумского района, Министерства обороны и МЧС провели историко-патриотическую акцию «Дорогами героев, стезю Славы». Участники акции возложили цветы к могиле Первого Президента РА, Главнокомандующего в период Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993г.г. В.Г. Ардзинба. Затем продолжили путь с посещением исторических мест военных лет: села Нижняя Эшера – Учхоз,- ул. Гумистинская – с. Гумиста –Верхний мост. Молоды участников акции памяти сопровождали ветераны войны, которые рассказывали о тех героических и вместе с тем трагических событиях.

15 марта в фойе Абхазского драматического театра им. С.Я. Чанба состоится концерт-реквием Государственного камерного оркестра Абхазии при поддержке Министерства культуры «Вечная память героям Апсны».

На концерте впервые прозвучат шедевры мировой классики – произведения И. С. Баха, М. Бруха, ф. Шуберта, Х. Родригеса и др.