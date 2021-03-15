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Абхазия Информ

В АБХАЗИИ ОТМЕЧАЮТ 28-Ю ГОДОВЩИНУ МАРТОВСКОГО НАСТУПЛЕНИЯ

Новости Понедельник, 15 марта 2021 11:41
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В АБХАЗИИ ОТМЕЧАЮТ 28-Ю ГОДОВЩИНУ МАРТОВСКОГО НАСТУПЛЕНИЯ

Сухум. 15 марта 2020. Абхазия-Информ. 15-16 марта в Абхазии отмечают 28-ую годовщину мартовской наступательной операции в Отечественной войне народа Абхазии 1992 – 1993 гг. Это одна  из самых трагичных и скорбных дат в новейшей истории абхазского государства.

В ночь с 15-го на 16 марта 1993 года абхазские соединения форсировали реку Гумиста и овладели стратегически важными высотами близ Сухума. Мотострелковые подразделения должны были форсировать несколько участков реки Гумиста и при поддержке с воздуха, и с моря, прорвав первый оборонительный рубеж противника, развить дальнейшее наступление по освобождению Сухума.

Однако операция не имела успеха. После кровопролитных боев 17 и 18 марта абхазские части вынуждены были отойти на исходные позиции.

Воины Абхазской армии, прошедшие боевой путь от начала до конца, признаются, что мартовское наступление за освобождение Сухума было самым тяжелым. В мартовских боях за столицу Абхазии погибло 222 бойца абхазской армии, несколько сотен человек получили ранения, а 23 человека пропали без вести.

Военные эксперты считаю, что несмотря на  потери и трагические последствия,  Мартовская операция сыграла серьезную подготовительную роль в успешном исполнении дальнейших военно-стратегических планов  Вооруженных сил Абхазии. Во время боевых действий  15-16 марта  был нанесен значительный ущерб грузинским оборонительным укреплениям.

В память о тех трагических событиях ежегодно по всей республике к мемориалам памяти и могилам павших возлагают цветы, зажигают свечи. В учебных заведениях организуют встречи с ветеранами, участниками мартовского наступления.

В преддверии очередной годовщины мартовской операции 14 марта  Государственный музей В.Г. Ардзинба, департамент по делам молодежи и спорта Администрации г. Сухум  и Сухумского района, Министерства обороны  и МЧС  провели историко-патриотическую акцию «Дорогами героев, стезю Славы». Участники акции возложили цветы к могиле Первого Президента РА, Главнокомандующего в период Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993г.г. В.Г. Ардзинба.  Затем продолжили путь с посещением исторических мест военных лет: села Нижняя Эшера – Учхоз,-  ул. Гумистинская – с. Гумиста –Верхний мост.  Молоды участников акции памяти сопровождали ветераны войны, которые рассказывали о тех героических и вместе с тем трагических событиях.

15 марта в фойе Абхазского драматического театра им. С.Я. Чанба состоится концерт-реквием Государственного камерного оркестра Абхазии при поддержке Министерства культуры «Вечная память героям Апсны».

На концерте впервые прозвучат шедевры мировой классики – произведения И. С. Баха, М. Бруха, ф. Шуберта, Х. Родригеса и др.

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