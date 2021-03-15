В АБХАЗИИ ОТМЕЧАЮТ 28-Ю ГОДОВЩИНУ МАРТОВСКОГО НАСТУПЛЕНИЯ
Сухум. 15 марта 2020. Абхазия-Информ. 15-16 марта в Абхазии отмечают 28-ую годовщину мартовской наступательной операции в Отечественной войне народа Абхазии 1992 – 1993 гг. Это одна из самых трагичных и скорбных дат в новейшей истории абхазского государства.
В ночь с 15-го на 16 марта 1993 года абхазские соединения форсировали реку Гумиста и овладели стратегически важными высотами близ Сухума. Мотострелковые подразделения должны были форсировать несколько участков реки Гумиста и при поддержке с воздуха, и с моря, прорвав первый оборонительный рубеж противника, развить дальнейшее наступление по освобождению Сухума.
Воины Абхазской армии, прошедшие боевой путь от начала до конца, признаются, что мартовское наступление за освобождение Сухума было самым тяжелым. В мартовских боях за столицу Абхазии погибло 222 бойца абхазской армии, несколько сотен человек получили ранения, а 23 человека пропали без вести.
Военные эксперты считаю, что несмотря на потери и трагические последствия, Мартовская операция сыграла серьезную подготовительную роль в успешном исполнении дальнейших военно-стратегических планов Вооруженных сил Абхазии. Во время боевых действий 15-16 марта был нанесен значительный ущерб грузинским оборонительным укреплениям.
В память о тех трагических событиях ежегодно по всей республике к мемориалам памяти и могилам павших возлагают цветы, зажигают свечи. В учебных заведениях организуют встречи с ветеранами, участниками мартовского наступления.
В преддверии очередной годовщины мартовской операции 14 марта Государственный музей В.Г. Ардзинба, департамент по делам молодежи и спорта Администрации г. Сухум и Сухумского района, Министерства обороны и МЧС провели историко-патриотическую акцию «Дорогами героев, стезю Славы». Участники акции возложили цветы к могиле Первого Президента РА, Главнокомандующего в период Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993г.г. В.Г. Ардзинба. Затем продолжили путь с посещением исторических мест военных лет: села Нижняя Эшера – Учхоз,- ул. Гумистинская – с. Гумиста –Верхний мост. Молоды участников акции памяти сопровождали ветераны войны, которые рассказывали о тех героических и вместе с тем трагических событиях.
15 марта в фойе Абхазского драматического театра им. С.Я. Чанба состоится концерт-реквием Государственного камерного оркестра Абхазии при поддержке Министерства культуры «Вечная память героям Апсны».
На концерте впервые прозвучат шедевры мировой классики – произведения И. С. Баха, М. Бруха, ф. Шуберта, Х. Родригеса и др.