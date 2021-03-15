МЧС АБХАЗИИ ОКАЗАЛО ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ ЖИТЕЛЬНИЦЕ ТКУАРЧАЛА
Новости Понедельник, 15 марта 2021 14:02
Сухум. 15 марта 2020. Абхазия-Информ. Сотрудники МЧС оказали психологическую помощь жительнице Ткуарчала, 2001 года рождения, пытавшейся покончить жизнь самоубийством.
13 марта девушка забралась на крышу пятиэтажного дома с намерением лишить себя жизни. Однако её удалось спасти.
Психологи спасательного ведомства пообщались с девушкой, чтобы успокоить и снять стресс.
Данная попытка суицида у неё не первая, подобный случай был, в частности, в 2018 году.
Об этом сообщает сайт МЧС Абхазии.