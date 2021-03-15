СТАНЦИЯ СКОРОЙ ПОМОЩИ ВОЗОБНОВИТ РАБОТУ ПОСЛЕ СТАБИЛИЗАЦИИ СИТУАЦИИ С КОРОНАВИРУСОМ

В связи с загруженностью бригад скорой помощи в период пандемии – доставкой больных граждан в Гудаутский ковидный госпиталь, мобильный госпиталь минобороны России в Сухуме, Сухумскую инфекционную больницу, было принято решение временно закрыть пункт скорой помощи в Новом районе.

Сухум. 15 марта 2020. Абхазия-Информ. Станция скорой помощи в Новом районе возобновит свою работу после стабилизации ситуации с коронавирусом, сообщил заместитель главы Администрации Сухума Астамур Ашуба.

«Это была вынужденная мера. Не хватало врачей, которые могли бы обслуживать население района. Когда ограничительные меры закончатся, отделение скорой помощи в Новом районе возобновит свою деятельность во вновь отремонтированных помещениях», – сказал Астамур Ашуба.

Администрация Сухума отремонтировала помещения скорой помощи в Новом районе и на время пандемии организовала пункт приема ПЦР–тестов на коронавирусную инфекцию COVID-19.

Об этом сообщает сайт Администрации столицы.