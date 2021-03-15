16 МАРТА СОСТОИТСЯ ЦЕРЕМОНИЯ ВОЗЛОЖЕНИЯ ЦВЕТОВ В ПАРКЕ СЛАВЫ

15-16 марта 1993 года абхазские войска предприняли попытку штурмом освободить столицу, форсировав реку Гумиста в нижнем ее течении. После упорных боев на западных окраинах и в пригородах Сухума подразделениям Абхазской армии пришлось отойти на прежние позиции с большими потерями. Тщательное изучение причин неудачи операции показало и то, что грузинские войска, состоявшие в основном из местного населения, будут сражаться с отчаянием обреченных.

Для победы требовалась самая тщательная и всесторонняя подготовка последующих операций, создание мощных ударных группировок, пополнение фронтов личным составом, вооружением, боевой техникой и всеми материальными средствами, перегруппировка войск, скрытность операции, восстановление тыловых коммуникаций в прифронтовых районах, создание в целом благоприятных условий для наступления. В мартовской операции погибло 222 бойца абхазской армии, 23 пропали без вести.



Об этом сообщает сайт Администрации столицы.