ВСТРЕЧА КОЛЛЕГ
Сухум. 15 марта 2021. Абхазия-Информ. В Сирийской Арабской Республике прошла официальная встреча чрезвычайного и полномочного посла Республики Абхазия в Сирии Хутаба Баграта с его коллегой – послом Исламской Республикой Йемен в САР Абдуллой Али Сабри.
Стороны обсудили вопросы сотрудничества между Абхазией и Йеменом, обменялись мнениями и выразили надежду в укреплении двусторонних братских отношений между нашими государствами.
Баграт Хутаба поздравил Абдуллу Али Сабри с вступлением на должность чрезвычайного и полномочного посла Республики Йемен в Сирийской Арабской Республике.
Он выразил пожелания в установлении мира и процветания в братской Сирии, а также в укреплении отношений с Республикой Йемен.
Баграт Хутаба пригласил Абдуллу Али Сабри в Республику Абхазия.
В свою очередь посол Йемена поблагодарил посла Абхазии за визит.
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