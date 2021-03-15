ВСТРЕЧА КОЛЛЕГ

Сухум. 15 марта 2021. Абхазия-Информ. В Сирийской Арабской Республике прошла официальная встреча чрезвычайного и полномочного посла Республики Абхазия в Сирии Хутаба Баграта с его коллегой – послом Исламской Республикой Йемен в САР Абдуллой Али Сабри.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества между Абхазией и Йеменом, обменялись мнениями и выразили надежду в укреплении двусторонних братских отношений между нашими государствами.