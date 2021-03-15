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Абхазия Информ

ВСТРЕЧА КОЛЛЕГ

Новости Понедельник, 15 марта 2021 15:49
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ВСТРЕЧА КОЛЛЕГ

Сухум. 15 марта 2021. Абхазия-Информ. В Сирийской Арабской Республике прошла официальная встреча чрезвычайного и полномочного посла Республики Абхазия в Сирии Хутаба Баграта с его коллегой – послом Исламской Республикой Йемен в САР Абдуллой Али Сабри.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества между Абхазией и Йеменом, обменялись мнениями и выразили надежду в укреплении двусторонних братских отношений между нашими государствами.

Баграт Хутаба поздравил Абдуллу Али Сабри с вступлением на должность чрезвычайного и полномочного посла Республики Йемен в Сирийской Арабской Республике.

Он выразил пожелания в установлении мира и процветания в братской Сирии, а также в укреплении отношений с Республикой Йемен.

Баграт Хутаба пригласил Абдуллу Али Сабри в Республику Абхазия.

В свою очередь посол Йемена поблагодарил посла Абхазии за визит.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Понедельник, 15 марта 2021 15:51

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