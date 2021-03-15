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Абхазия Информ

КРИСТИНА ОЗГАН ПРОИНСПЕКТИРОВАЛА ШКОЛЫ В ГУДАУТЕ И ГАГРЕ

Новости Понедельник, 15 марта 2021 19:35
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КРИСТИНА ОЗГАН ПРОИНСПЕКТИРОВАЛА ШКОЛЫ В ГУДАУТЕ И ГАГРЕ

Сухум. 15 марта 2021. Абхазия-Информ. Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган проинспектировала две школы в Гудауте и Гагре, и кислородную станцию в Гудаутском COVID-центре, профинансированных в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия.

Школа №7 в городе Гудаута была отремонтирована в 2019 году, но не была оснащена необходимой мебелью и инвентарем. По поручению вице-премьера, Управление капитального строительства организовало полное оснащение школы на сумму 8 млн 120 тысяч рублей.

Кристина Озган в сопровождении начальника УКС Тимура Агрба, и. о. главы Администрации Гудаутского района Баграта Боджгуа осмотрела школу и оценила проведенные работы.

Тимур Агрба сообщил, что подрядчик выполнил работы согласно контракту в полном объеме. Приобретена мебель в классы, оборудование для столовой и лингафонных кабинетов, необходимое оснащение для кабинетов химии и биологии и спортивного зала. Все работы завершили к приходу детей в школу после карантина.

Директор школы Инна Халваш поблагодарила Кристину Озган за оказанную поддержку и отметила, что такое оснащение сделает учебный процесс качественнее.

Далее вице-премьер посетила Гудаутскую центральную районную больницу, где завершаются работы по строительству кислородной станции для обеспечения больницы централизованной подачей кислорода.

Решением сопредседателей Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству станция приобретена за счет невостребованных средств российской финансовой помощи за 2020 год. Сметная стоимость всех работ с учетом транспортировки, монтажа станции и установки в основном корпусе больницы централизованной системы снабжения кислородом составила 16,5 млн рублей.

Теперь Гудаутский COVID-центр сможет снабжать чистым, медицинским кислородом все больницы страны.

Главврач Хаджарат Шамба отметив, что станция качественно отразится на результатах лечения подчеркнул, что осуществить этот проект было не просто.

«Сейчас в связи с пандемией сложно достать даже кислородные концентраторы, а не то, чтобы такое дефицитное оборудование и обустроить станцию», – сказал Шамба.

В завершении инспекции вице-премьер посетила Гагрскую среднюю школу №1, в которой обучается 450 детей. Строительство школы было завершено в 2019 году, однако, она не была полностью укомплектована. По поручению президента осенью прошлого года УКС приступил к реализации проекта доукомплектования школы необходимым инвентарем.

Сейчас работы в школе еще ведутся, но практически все оборудование завезено. Для актового зала закуплены кондиционеры и шторы с электроприводом, оборудованы специальные классы для уроков труда с мальчиками (мастерская) и девочками (швейное оборудование).

Класс для мальчиков уже функционирует и ребята даже успели смастерить скамейку, которая теперь украшает холл школы.

Оборудована открытая спортивная площадка, установлены баскетбольные щиты и трибуны.

Об этом сообщает сайт Минэкономики Абхазии.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Понедельник, 15 марта 2021 19:37

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