НАЧАТ ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ В ДИПЛОМАТИЧЕСКУЮ АКАДЕМИЮ РОССИИ

Поступление граждан иностранных государств для обучения по квоте регламентировано Распоряжением Президента России от 04.01.2010 года №5 – РП (о подготовке иностранных граждан).

Сухум. 15 марта 2021. Абхазия-Информ. МИД Абхазии проводит прием документов от граждан Республики Абхазия, выпускников средних общеобразовательных школ, для участия в конкурсном отборе на зачисление в Дипломатическую академию МИД России.

В конкурсе на квотные места примут участие представители различных государств. В зависимости от полученных за вступительные экзамены баллов будет известно, кто из претендентов поступит на обучение в Дипломатическую академию МИД России.

На первом этапе абитуриентам необходимо представить в МИД Абхазии следующие документы:

1) заявление с указанием выбранного направления («международные отношения», «международное право;

2) копии внутреннего и заграничного паспортов гражданина Республики Абхазия;



3) справка из школы об успеваемости за первый семестр.

Первый этап конкурсных испытаний, проводимых в МИД Абхазии, будет состоять из собеседования и вступительных экзаменов:

29 марта – собеседование (история Абхазии, история России и современные геополитические процессы);

30 марта – экзамен (иностранный язык (письменно и устно));

31 марта – экзамен (русский язык (диктант)).

Срок подачи документов: 16-26 марта 2021 года.

Вступительные испытания пройдут с 29 по 31 марта 2021 года.

Записаться на прием и задать интересующие вопросы можно по тел.: + 7 840 226-70-69.