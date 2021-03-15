ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 15 ЧЕЛОВЕК

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 38 человек, у 17 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 8 человек, состояние здоровья 22 пациентов – средней степени тяжести.

Сухум. 15 марта 2021. Абхазия-Информ. За прошедшие два дня тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 181 человека, диагноз Covid-19 подтвержден у 15 из них.

В Гудаутской ЦРБ 14 марта скончался пациент 82 лет. Клинический диагноз мужчины - новая коронавирусная инфекция и внебольничная полисегментарная пневмония. У пациента также были сопутствующие хронические заболевания.

В Сухумской инфекционной больнице 15 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчырской ЦРБ – 1, в Ткуарчалской ЦРБ – 2, в Гагрской ЦРБ – 8.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 13087 человек. Зарегистрировано 205 летальных случаев. Выздоровели 12539 человек.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.