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Абхазия Информ

ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 15 ЧЕЛОВЕК

Новости Понедельник, 15 марта 2021 21:19
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ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 15 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 15 марта 2021. Абхазия-Информ. За прошедшие два дня тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 181  человека, диагноз Covid-19 подтвержден у 15 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 38 человек, у 17 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 8 человек, состояние здоровья 22 пациентов – средней степени тяжести.

В Гудаутской ЦРБ 14 марта скончался пациент 82 лет. Клинический диагноз мужчины - новая коронавирусная инфекция и  внебольничная полисегментарная пневмония. У пациента также были  сопутствующие хронические заболевания.

В Сухумской инфекционной больнице 15 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчырской ЦРБ – 1, в Ткуарчалской ЦРБ – 2, в Гагрской ЦРБ – 8.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 13087 человек. Зарегистрировано 205 летальных случаев. Выздоровели 12539 человек.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Понедельник, 15 марта 2021 21:22

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