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Абхазия Информ

ЗАДЕРЖАНИЕ ПОДОЗРЕВАЕМОГО

Новости Вторник, 16 марта 2021 12:01
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ЗАДЕРЖАНИЕ ПОДОЗРЕВАЕМОГО

Сухум. 16 марта 2021. Абхазия-Информ. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Службы государственной безопасности РА, управления уголовного розыска МВД РА и ОУР УВД по г. Сухум по подозрению в совершении разбойного нападения на дополнительный офис «Амра-Банка» задержан Квициния Алхас Нодарович 1983 г.р.

Преступление имело место 10 марта, когда четверо лиц в масках совершили вооруженное нападение на сотрудников банка, завладев денежными средствами в размере 1.021.156 рублей. Между сотрудником охраны и нападавшими произошла перестрелка, после чего последние скрылись на автомобиле «Ford Galaxy» А685ОО. Действуя единым преступным умыслом с целью сокрытия преступления, злоумышленники сожгли вышеуказанную автомашину по ул. Армейская.

По данному факту следственным отделом УВД по г. Сухум возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 159 и ч. 2 ст. 217 УК РА.

Квициния А. Н. водворен в ИВС. Следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление и задержание остальных соучастников преступления продолжаются.

Об этом сообщает сайт МВД РА.

Прочитано 0 раз Последнее изменение Вторник, 16 марта 2021 12:01

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