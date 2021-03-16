ЛИКВИДИРОВАЛИ ПРИРОДНЫЕ ПОЖАРЫ
Новости Вторник, 16 марта 2021 12:06
Сухум. 16 марта 2021. Абхазия-Информ. Накануне вечером весь личный состав ПСЧ по охране Очамчырского района был задействован в тушении природных пожаров.
Сухостой горел на площади в 36 гектаров. Огонь тушили в селах Илыр, Акуаскиа и Мыку. Причем в село Мыку пожарным и спасателям пришлось выезжать трижды.
Из-за труднодоступности очагов возгорания немалую часть пожаров пришлось тушить вручную. Все возгорания полностью ликвидированы.
Об этом сообщает сайт МЧС РА.