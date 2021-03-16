 

В мире

ВСТУПИЛО В СИЛУ ТРЕБОВАНИЕ О ЗАПОЛНЕНИИ АНКЕТ ДЛЯ ВЪЕЗДА В ТУРЦИЮ
марта 15 2021

ВСТУПИЛО В СИЛУ ТРЕБОВАНИЕ О ЗАПОЛНЕНИИ АНКЕТ ДЛЯ ВЪЕЗДА В ТУРЦИЮ

16 марта. ТАСС. Минздрав Турции сообщил, что сегодня, 15 марта, начало действовать требование об обязательном заполнении электронных…
У КОРОНАВИРУСА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ. COVID-19 ИСПОЛНИЛСЯ ГОД
марта 11 2021
У КОРОНАВИРУСА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ. COVID-19 ИСПОЛНИЛСЯ ГОД
РОССИЯНАМ ПООБЕЩАЛИ РОСТ ЦЕН НА ОТДЫХ В СОЧИ
марта 06 2021
РОССИЯНАМ ПООБЕЩАЛИ РОСТ ЦЕН НА ОТДЫХ В СОЧИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Июль 2019 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ЛИКВИДИРОВАЛИ ПРИРОДНЫЕ ПОЖАРЫ

Новости Вторник, 16 марта 2021 12:06
Оцените материал
(0 голосов)

Сухум. 16 марта 2021. Абхазия-Информ. Накануне вечером весь личный состав ПСЧ по охране Очамчырского района был задействован в тушении природных пожаров.

Сухостой горел на площади в 36 гектаров. Огонь тушили  в селах Илыр, Акуаскиа и Мыку. Причем в село Мыку пожарным и спасателям пришлось выезжать трижды.

Из-за труднодоступности очагов возгорания немалую часть пожаров пришлось тушить вручную. Все возгорания полностью ликвидированы.    

Об этом сообщает сайт МЧС РА.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Вторник, 16 марта 2021 12:12

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ЗАДЕРЖАНИЕ ПОДОЗРЕВАЕМОГО
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.