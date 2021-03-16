ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ 13121 ЧЕЛОВЕК
Сухум. 16 марта 2021. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 261 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 34 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 40 человек, у 24 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 9 человек, состояние здоровья 16 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 16 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчырской ЦРБ – 3, в Ткуарчалской ЦРБ – 1, в Гагрской ЦРБ – 10.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 13121 человек. Зарегистрировано 205 летальных случаев. Выздоровели 12560 человек.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.