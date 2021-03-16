ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ 13121 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 16 марта 2021. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 261 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 34 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 40 человек, у 24 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 9 человек, состояние здоровья 16 пациентов – средней степени тяжести.