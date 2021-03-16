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Абхазия Информ

ТПП РА ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ «ПУТЕШЕСТВИЕ И ТУРИЗМ» В МОСКВЕ

Новости Вторник, 16 марта 2021 16:07
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ТПП РА ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ «ПУТЕШЕСТВИЕ И ТУРИЗМ» В МОСКВЕ

Сухум. 16 марта 2021. Абхазия-Информ. Делегация Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия во главе с президентом Тамилой Мерцхулава принимает участие в ХХVII Московской международной туристической выставке MIТT «Путешествие и туризм», которая проходит в МВЦ «Крокус Экспо». 

Абхазский павильон представлен на государственном уровне и является официальной площадкой для презентации турпродукта и туристских маршрутов республики, уникальных возможностей в части отдыха и путешествий в Абхазии.

Консолидированный павильон представляют Министерство туризма, Торгово-промышленная палата, туроператоры, отельеры и туристические организации республики.

Участвуя в данной выставке с 2017 года ТПП не только пропагандирует нашу республику на международном рынке туризма, но представляет посетителям весь спектр возможностей для развития агро и гастро-туризма в Абхазии, а также демонстрирует алкогольную, пищевую и печатную продукцию.

В этом году на выставке состоялся показ нового фильма «АБХАЗИЯ», созданного Торгово-промышленной палатой, который ранее был презентован на официальном ее сайте, в социальных сетях, на международном телеканале UTV и  телеканале «Глазами туриста».

Отметим, что абхазский павильон посетила глава Ростуризма Зарина Догузова, которая не только пообщалась с членами делегации, но и попробовала абхазскую продукцию.

Международная туристическая выставка MITT — самая крупная туристическая выставка России в категории «Туризм и отдых» во всех номинациях Общероссийского рейтинга выставок 2018-19 гг.

Это международная деловая площадка для стран, регионов и туристических компаний со всего мира, которые представляют свои продукты и услуги на российском рынке.

Участники и посетители выставки имеют возможность встретиться с представителями мировых туристических ассоциаций, регуляторами отрасли, найти новых клиентов и партнеров, а также узнать о трендах индустрии на уникальных мероприятиях деловой программы. 

В этом году в МITT принимают участие Болгария, Турция, Израиль, Греция, Куба, Никарагуа, Абхазия, Мальдивы, Малайзия, Казахстан, Таиланд, Каталония, Черногория и др.

Выставка завершится 18 марта 2021 года.

Об этом сообщает ТПП на ее странице в соцсети facebook.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Вторник, 16 марта 2021 16:18

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