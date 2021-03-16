АБХАЗИЯ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ MITT-2021

В рамках выставки Теймураз Хишба встретился с главой Ростуризма Зариной Догузовой. Руководители туристических ведомств Абхазии и России обсудили вопросы взаимодействия и подписания меморандума о сотрудничестве. Глава Ростуризма ознакомилась с презентационными материалами об Абхазии.

В составе абхазской делегации Торгово-промышленная палата РА. Она участвует в этой выставке с 2017 года. В рамках консолидированного павильона ТПП представляет посетителям широкий ассортимент пищевой и алкогольной и продукции ( дегустация для посетителей), также печатной продукции.

Отметим, что в этом году на выставке был показан новый фильм «Абхазия», созданный ТПП.

Справка: международная туристическая выставка MITT– крупнейшее и единственное b2b мероприятие, на которое съезжается самая масштабная аудитория представителей турбизнеса из российских регионов и со всего мира. Выставка входит в пятёрку крупнейших туристических выставок планеты и по праву признана международным туристическим сообществом. Экспозиция занимает 7 павильонов и залов общей площадью 40 тысяч квадратных метров. Ежегодно в выставке участвуют более 1,7 тысяч компаний, посещают мероприятия более 20 тысяч человек.

Об этом сообщает пресс-служба Минтуризма РА.