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Абхазия Информ

АБХАЗИЯ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ MITT-2021

Новости Вторник, 16 марта 2021 14:53
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АБХАЗИЯ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ MITT-2021

Сухум. 16 марта 2021. -Информ. Делегация Республики Абхазия во главе с министром туризма Теймуразом Хишба принимает участие в XVII международной выставке MITT-2021.

Абхазия представлена павильоном, в котором свои возможности демонстрируют туристические организации, туроператоры, туркомпании, пансионаты и тургостиницы республики.

В рамках выставки Теймураз Хишба встретился с главой Ростуризма Зариной Догузовой. Руководители туристических ведомств Абхазии и России обсудили вопросы взаимодействия  и подписания  меморандума о сотрудничестве. Глава Ростуризма ознакомилась с презентационными  материалами об Абхазии.

В составе абхазской делегации Торгово-промышленная палата РА. Она участвует в этой выставке с 2017 года. В рамках консолидированного павильона ТПП представляет посетителям широкий ассортимент пищевой и алкогольной и продукции ( дегустация для посетителей), также печатной продукции.

Отметим, что в этом году на выставке был показан новый фильм «Абхазия», созданный ТПП.

Справка: международная туристическая выставка MITT– крупнейшее и единственное b2b мероприятие, на которое съезжается самая масштабная аудитория представителей турбизнеса из российских регионов и со всего мира. Выставка входит в пятёрку крупнейших туристических выставок планеты и по праву признана международным туристическим сообществом. Экспозиция занимает 7 павильонов и залов общей площадью 40 тысяч квадратных метров. Ежегодно в выставке участвуют более 1,7 тысяч компаний, посещают мероприятия более 20 тысяч человек.

Об этом сообщает пресс-служба Минтуризма РА.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Вторник, 16 марта 2021 14:58

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