МИНИСТРЫ ТУРИЗМА АБХАЗИИ И КУБЫ ОБСУДИЛИ В МОСКВЕ ВОПРОСЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

«Я готов сотрудничать с вами, если у вас есть такая заинтересованность, - сказал кубинский министр.

Теймураз Хишба поблагодари кубинского коллегу за интерес к Абхазии.

«Кубу мы любим, потому что между Советским Союзом и Кубой была особая связь. Во времена правления Никиты Хрущёва, когда с первым визитом в СССР прибыл Фидель Кастро, его повезли именно в Абхазию. К Фиделю в нашей стране относились с большим уважением, он для нас был героем! В Абхазии есть семьи, которые до сих пор хранят воспоминания о том, как у них гостил Фидель Кастро, есть много фотографий, где он пьет вино с абхазского рога, ест абхазскую еду», – сказал министр туризма Абхазии.

Теймураз Хишба рассказал кубинскому коллеге об Абхазии, о том, как небольшая республика в 1992-93 годах защитила свою независимость.

«В 2008 году нас как независимое государство признала великая держава – Российская Федерация. Россию поддержали ваши соседи – Никарагуа и Венесуэла, с которыми у нас установлены дипломатические отношения. Мы надеемся, что не за горами тот день, когда Кубинская Республика также признает независимость Республики Абхазия», – сказал он.

Об этом сообщает пресс-служба Минтуризма Абхазии.