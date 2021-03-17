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Абхазия Информ

РЕШЕНИЕМ СУДА ЗАМГЛАВНОГО ВРАЧА РЕСПУБЛИКАНСКОЙ БОЛЬНИЦЫ ГЕОРГИЯ ВОУБА ОСТАВЛЕН ПОД ДОМАШНИМ АРЕСТОМ

Новости Среда, 17 марта 2021 15:36
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РЕШЕНИЕМ СУДА ЗАМГЛАВНОГО ВРАЧА РЕСПУБЛИКАНСКОЙ БОЛЬНИЦЫ ГЕОРГИЯ ВОУБА ОСТАВЛЕН ПОД ДОМАШНИМ АРЕСТОМ

Сухум. 17 марта 2021. Абхазия-Информ. Сухумским городским судом под председательством судьи Зарины Габеевой частично удовлетворено ходатайство Генеральной прокуратуры Республики Абхазия в избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Георгия Воуба – заместителя главного врача ГУ МЗ РА «Республиканская больница».

Действия Георгия Воуба следствием квалифицированы по части 4 статьи 157 (хищения чужого имущества в особо крупном размере путем присвоения и растраты) и пунктов «в» части 3 статьи 288 (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий) УК Республики Абхазия.

По версии предварительного следствия, Георгий Воуба, путем уговора, подстрекал к превышению должностных полномочий и хищению имущества больницы в особо крупном размере, путем растраты главного врача Республиканской больницы Аппалона Гургулия, на общую сумму в размере 1 522 531 рубль.

Согласно постановлению суда Георгию Воуба избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на 20 суток, то есть до 4 апреля 2021 года.

В постановлении органа расследования отсутствовал срок, испрашиваемый для домашнего ареста Георгия Воуба. В соответствии с уголовно-процессуальным кодексом Республики Абхазия мера пресечения, избираемая судом не должна превышать установленным законом срок предварительного расследования.

Прочитано 0 раз Последнее изменение Среда, 17 марта 2021 15:38

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