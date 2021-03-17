БОРЬБА С ПОЖАРАМИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Сухум. 17 марта 2021. Абхазия-Информ. Крайне напряженная ситуация с природными пожарами сложилась накануне в Очамчырском районе. Личный состав ПЧС был поднят по тревоге с 12 часов 15 минут и 20 часов вечера находился в местах пожаротушения. Санитарные поджоги в целях очистки сельхозугодий от сухостоя и поднявшийся ветер вызвали неконтролируемое распространение огня. Возгорания отмечены в лесополосе в черте Очамчыры, а также селах Ачгуара, Лашкиндар, Адзюбжа, Кындыг, Араду, Баслаху. Зарегистрированы возгорания хвойных деревьев и эвкалиптовых насаждений. Из-за пожаров частично была перекрыта автотрасса в селе Лашкиндар.