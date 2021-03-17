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Абхазия Информ

БОРЬБА С ПОЖАРАМИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Новости Среда, 17 марта 2021 15:53
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БОРЬБА С ПОЖАРАМИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Сухум. 17 марта 2021. Абхазия-Информ. Крайне напряженная ситуация с природными пожарами сложилась накануне в Очамчырском районе. Личный состав ПЧС был поднят по тревоге с 12 часов 15 минут и 20 часов вечера находился в местах пожаротушения.

Санитарные поджоги  в целях очистки сельхозугодий от сухостоя и поднявшийся ветер вызвали неконтролируемое распространение огня. Возгорания отмечены в лесополосе в черте Очамчыры, а также селах Ачгуара, Лашкиндар, Адзюбжа, Кындыг, Араду, Баслаху.

Зарегистрированы возгорания хвойных деревьев и эвкалиптовых насаждений.  Из-за пожаров частично была перекрыта автотрасса в селе Лашкиндар.

Пожарные и спасатели работали в крайне напряженных условиях, дозаправка спецтехники горючим проходила практически в полевых условиях. 

На определенном этапе тушения природных  пожаров был также задействован личный состав ПСЧ Галского района.

К позднему вечеру  16 марта все пожары в Очамчырском  районе были ликвидированы.

МЧС Абхазии обращается к гражданам республики с настоятельной просьбой прекратить самовольные поджоги  сельхозугодий, которые могут привести к непредсказуемым последствиям.

Об этом сообщает сайт МЧС РА.

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